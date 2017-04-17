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YSK o tartışmalara son noktayı koydu

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YSK o tartışmalara son noktayı koydu
YSK Başkanı Güven, "Tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, YSK tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada, "Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından imal ettirilen, üretilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır." dedi.

"Sisteme tek bir oy girilmeden bu kararı aldık"
Mühürsüz oy kararı ile ilgili olarak Güven, "Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki, sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle olan engeli kaldırmaktır." açıklamasında bulundu.

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