YSK’dan BBP’ye uyarı
Ercan Keleş, BBP İl Kongresi öncesinde İl Seçim Kurulu'na dilekçe vermiş, delege listesine usülsüzlük karıştırdığını iddia etmişti.
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Keleş, parti üyesi olmayan kişilerin delege yazıldığı söylemişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu kongrenin iptaline karar vermişti.
GÖREVE DEVAM ETTİ
Ancak yaşanan gelişme sonrasında Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, görevinden istifa etmemiş. Hatta genel merkez kendisine “çalışmalarına devam et” demişti. Duyar, yapılan tüm programlara il başkanı sıfatıyla katılmaya devam etmişti.
YİNE ŞİKAYET ETTİ
Bunun üzerine Ercan Keleş, İlçe Seçim Kuruluna yine şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmit Seçim Kurulu, BBP’ye dilekçe gönderdi. Dilekçe de il kongresinin iptal edildiği ve bu konuda işlem yapılacağını ifade edildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Ercan Keleş, BBP, Serhat Duyar
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