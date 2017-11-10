YSK’dan BBP’ye uyarı

Keleş, parti üyesi olmayan kişilerin delege yazıldığı söylemişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu kongrenin iptaline karar vermişti.

GÖREVE DEVAM ETTİ

Ancak yaşanan gelişme sonrasında Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, görevinden istifa etmemiş. Hatta genel merkez kendisine “çalışmalarına devam et” demişti. Duyar, yapılan tüm programlara il başkanı sıfatıyla katılmaya devam etmişti.

YİNE ŞİKAYET ETTİ

Bunun üzerine Ercan Keleş, İlçe Seçim Kuruluna yine şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmit Seçim Kurulu, BBP’ye dilekçe gönderdi. Dilekçe de il kongresinin iptal edildiği ve bu konuda işlem yapılacağını ifade edildi.

Çiğdem ARMAĞAN