YSK'dan 'mühür' açıklaması

YSK, tartışılan yanlış yere mühür basarsak oyumuz geçersiz mi olur sorusuna açıklık getirdi.

YSK’dan yapılan açıklama:

Son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin Halkoylamasında “TERCİH” mührünü oy pusulasında “EVET” veya “HAYIR” yazılarının üzerine basmamaları gerektiği yoksa oyların geçersiz sayılacağı yönünde asılsız ve yanlış haberler dolaşmaktadır.

Birleşik oy pusulasında “EVET” için beyaz, “HAYIR” için kahverengi bölümler ayrılmıştır.”TERCİH” mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazının üstüne de denk gelse) basılması yeterlidir.

Kamuoyuna duyurulur.