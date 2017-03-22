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YSK'dan 'seçim torbası' kararı

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YSK'dan 'seçim torbası' kararı
Yüksek Seçim Kurulunun aldığı karar uyarınca, daha önce seçime 4 gün kala sandık kurulu başkanlarınca alınan seçim torbaları, artık seçim sabahı bina sorumlularınca alınarak sandık kurulu başkanlarına ulaştırılacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar uyarınca, daha önce seçime 4 gün kala sandık kurulu başkanlarınca alınan oy pusulaları ve diğer malzemelerin bulunduğu seçim torbaları, artık seçim sabahı bina sorumlularınca alınarak sandık kurulu başkanlarına ulaştırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kurulun bugünkü gündeminde görüşülen konulardan biri, seçim torbalarının teslimi oldu.

Seçim torbalarının 16 Nisan Pazar sabahı alınmasına karar verdi

Kurul, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 3'ten fazla sandık kurulan yerlerde oy pusulaları ve seçim malzemelerinin bulunduğu seçim torbalarının bina görevlilerince halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar sabahı alınmasına karar verdi.

Bina görevlilerinin bu torbaları alarak, seçim başlamadan önce sandık kurulu başkanlarına tutanakla teslim etmesi kararlaştırıldı.

Daha önceki uygulamaya göre, sandık kurulu başkanları seçim malzemelerinin bulunduğu torbaları, seçimden 4 gün önce alıyor ve evlerinde muhafaza ediyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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