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Yücel Özdemir vefat etti

Yücel Özdemir vefat etti

İzmit’te uzun yıllar müteahhitlik yapan, bir dönem DSP’den milletvekili aday adayı da olan Yük.İnşaat Mühendisi Yücel Özdemir(70) vefat etti.

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İTÜ mezunu olan Özdemir, yıllar önce yerleştiği İstanbul’da İTÜ Sosyal Tesisleri’nin işletmeciliğini de yapmıştı. 2 çocuk babası olan Yücel Özdemir’in cenazesi, yarın öğleyin Zincirlikuyu Şakirin Camii’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

 

 

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