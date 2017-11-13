Yücel Özdemir vefat etti
İzmit’te uzun yıllar müteahhitlik yapan, bir dönem DSP’den milletvekili aday adayı da olan Yük.İnşaat Mühendisi Yücel Özdemir(70) vefat etti.
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İTÜ mezunu olan Özdemir, yıllar önce yerleştiği İstanbul’da İTÜ Sosyal Tesisleri’nin işletmeciliğini de yapmıştı. 2 çocuk babası olan Yücel Özdemir’in cenazesi, yarın öğleyin Zincirlikuyu Şakirin Camii’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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