Yücel Özdemir vefat etti

İTÜ mezunu olan Özdemir, yıllar önce yerleştiği İstanbul’da İTÜ Sosyal Tesisleri’nin işletmeciliğini de yapmıştı. 2 çocuk babası olan Yücel Özdemir’in cenazesi, yarın öğleyin Zincirlikuyu Şakirin Camii’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.