Yük gemisiyle gelen kokaini dalıp çıkarmışlar

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda 68 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3'ü yabancı toplam 6 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 6 Ekim tarihinde İstanbul'da Avcılar ve Pendik ile Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda, bir şebekenin Venezuela'dan gelen yük gemisinin altında gizledikleri kokaini, gemi Darıca açıklarında demirliyken sürat teknesiyle yaklaşıp dalgıç marifetiyle çıkardıklarını belirledi. Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan polis, 6 Ekim'de Avcılar, Pendik ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Olayla ilgili Dominik Cumhuriyeti uyruklu M.A.A.A., S.M.M.A. ve Velenzuela vatandaşı J.R.C.E. ile D.H., M.R.A. ve Ö.E. adlı üç Türk gözaltına alındı. Gözaltına alınan Türk şüphelilerden gözaltına alınan D.H. adlı kadının banka görevlisi olduğu ortaya çıktı.

İki otomobilde yapılan aramada 68 kilogram kokain, 40 bin Amerikan doları para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 2 dalgıç kıyafeti, 1 adet su altı motoru ve gemi sandıkları ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3'ü yabancı 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.