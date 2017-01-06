‘Yukarı Hereke’de çok büyük sıkıntı var’

Kocaeli Demokrasi Girişimi üyeleri Yukarı Hereke’de yaptıkları incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamayı yapan Bekir Yurdagül, sıkıntıların büyük olduğunu ifade ederek, “Yukarı Hereke halkının yaşadığı mağduriyet bir an evvel giderilmelidir” dedi.

HEYETLE BÖLGEYE GİTTİLER

Kocaeli Demokrasi Girişimi üyeleri Çarşamba günü oluşturdukları heyetle birlikte bir haftadır elektrik kesintisi yaşayan Körfez İlçesi Yukarı Hereke’de inceleme gerçekleştirdi. İnceleme ardından Demokrasi Girişimi üyeleri dün Eğitim Sen binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Körfez İlçesi Yukarı Hereke’de yaşanan mağduriyetler ve eksikleri belirten raporu açıkladı. Basın açıklamasında Müzeyyen Topçu Tan, Arzu Erkan, Bekir Yurdagül ve Çetin Ak yer alırken, açıklamayı üyeler adına Bekir Yurdagül yaptı.

MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR

Ziyareti gerçekleştirdikleri güne değinen Yurdagül, “Bir haftanın ardından ilk kez Yukarı Hereke çarşı girişine kadar olan bölgeye elektrik verilmiş, ana caddede kar kaldırılmış lakin ara sokaklara hala elektrik verilmemişti. Üstelik ara sokaklar kardan da temizlenmemişti. Bir haftayı aşkın süredir elektriklerin olmadığı bölgede halk ciddi bir mağduriyet yaşarken, esnaf dükkânlarını işletemez duruma gelmiştir. Çocuklar okula gidememiştir. Karın temizlenmediği bölgede kronik sağlık problemleri yaşayan yurttaşlar sağlık hakkına erişiminde büyük sorunlar yaşamıştır. Yaşanan bu olayın en vahim yanı ise ziyareti gerçekleştirdiğimiz gün, bu mağduriyetlerin hala devam ettiğini gözlemlememizdir.” diye konuştu.

ZORLU KOŞULLAR

Bölgede bulunan Yukarı Hereke İlkokul ve Ortaokulu, Nuh Çimento Vatan İlkokulu ve Ortaokulu, Uzunpınar İlkokulu’nda eğitim gören bin 600 civarında öğrencinin bir hafta süre boyunca eğitim ve öğretimden mahrum bırakıldığını ifade eden Yurdagül, “Valilik tarafından okullar tatil edilmemiş, öğrenciler o koşullar altında okula gitmek durumunda kalmıştır. Eğitim-öğretimin devam etmesinin mümkün olmadığı okullarda öğrenciler bir hafta boyunca eğitim-öğretim hakkından mahrum edilmiştir. Okullar tatil edilmediği için kimi öğrenciler o zorlu koşullarda sabah okula gelmek durumda kalmıştır. Kimi veliler bu durum üzerine çocuklarını okula göndermezken eğitimde ciddi aksamalar yaşanmıştır.” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI

Vatandaşların, bölgede bulunan tek sağlık ocağının kapalı olduğunu ve mevkide tek bir eczanenin dahi bulunmadığını ifade ettiğini açıklayan Yurdagül, “Vatandaş, 85 yaşındaki babaannesi Kevser Bilicer’in rahatsızlanması üzerine hastaneye götürebilmek için geçtiğimiz Perşembe günü belediye yetkililerini arayarak, yoldaki karın temizlenmesini talep eden bir yurttaş talebinin dikkate alınmadığını, hastasını tüm ağrılarına rağmen hastaneye ulaştıramadıklarını aktardı. Yine başka bir yurttaş 56 yaşındaki safra kesesi ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunan abisini hastaneye ulaştırabilmek için 112 acil servisi aradığını, sokak araları karla kapalı olduğu ve ambulans çıkamadığı için hastasının çarşı girişine kadar yürüyerek ambulansa ulaşabildiğini kaydetti” dedi.

CİDDİ YARALANMALAR

Yoğun fırtına sebebiyle bölgeye geçtiğimiz yaz dikilen beton direklerin tamamının ortadan ikiye ayrıldığını açıklayan Yurdagül, “Yaşanan olayın çok daha vahim sonuçları olmamasını ise yağış ve direklerde meydana gelen kırılma sonucu hatlarda oluşan kopmaların gece geç saatlerde meydana gelmesine bağlayan yurttaşlar, gündüz saatlerinde böyle bir tablo yaşansaydı ciddi yaralanmalar hatta ölümler olabileceğine bile dikkat çekiyorlar. Eski ağaç direkler yerinde dururken, çok değil 3-4 ay önce dikilen beton direklerin ortadan ikiye ayrılması, tüm elektrik dağıtım kablolarının kopması ne ile izah edilecektir merak konusu. Hangi taşeron şirket bu işle sorumludur ve yaşadığımız bu tablo özelleştirmenin bir sonucu değil midir? Bu duruma ilişkin yetkililer nasıl bir soruşturma sürdüreceklerdir? Bu vahim olayın sonuçları nasıl ortadan kaldırılacaktır? Bu sorular ilgili kişilerce bir an evvel yanıtlanmalı ve Yukarı Hereke halkının yaşadığı mağduriyet bir an evvel giderilmelidir” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN