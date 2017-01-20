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Yukarı Hereke’de SEDAŞ ve jandarmaya teşekkür yemeği

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Yukarı Hereke’de SEDAŞ ve jandarmaya teşekkür yemeği
Yukarı Hereke Muhtarı Yusuf Öner, zorlu kış şartlarında büyük çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, SEDAŞ ve jandarma ekiplerini yemekte ağırladı. 

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve adeta afeti andıran kar yağışı sonrasında Körfez Belediyesi ekipleri anında müdahalede bulunmuş, ekipler yolları 24 saat açık tutmuştu. Tek sıkıntı, yaşanan elektrik kesintileri olurken, Körfez Belediyesi ekipleri kepçe ve dozerlerle SEDAŞ ekiplerine de yardımcı olmuş ve elektrik kesintilerinin en aza inmesini sağlamıştı.

Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı Yusuf Öner de zor günlerde özveriyle çalışan Körfez Belediyesi, SEDAŞ, İSU ve jandarma ekipleriyle Kaymakamlık müdürlerine teşekkür yemeği ikram etti. Hereke Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen yemeğe Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürü Ufuk Atabay, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gülsen Düzgün, İlçe Nüfus Müdürü Muazzez Arslan, İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ve Körfez Köyler ve Muhtarlar Koordinatörü Özcan Efe ile birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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