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Yüksek kan şekerinin belirtileri

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Yüksek kan şekerinin belirtileri
Şeker hastalığınız olmasa dahi yüksek kan şekeriniz olabilir.

Çoğu kişi sadece şeker hastalarının kan şekeri düzeylerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak öyle değil. Şeker hastalığınız olmasa dahi yüksek kan şekerine maruz kalabilir, sinirlere, kan damarlarına ve organlara neden olan zararı fark etmeyebilir. Bu tür komplikasyonları önleyebilmek için kan şekeri düzeyinin arttığını gösteren belirtileri yazdık.

Sürekli açlık
Yüksek kan şekeri, glikozun hücrelere girmesini engeller. Sonuç olarak, vücut enerjisini almaz ve tekrar tekrar gıda almak ister.

Artan yorgunluk
Yüksek bir kan şekeri seviyesinde, vücut glikozu uygun bir şekilde depolayamaz ve ememez. Bu enerjiyi verimli kullanamamasına neden olur. Sürekli yorgunluk, halsizlik ve can sıkıntısı hissi artar.

Sık idrara çıkma
Kan şekeri çok yüksekse, böbrek sıvıları absorbe edemez. Bu nedenle, kan ve hücrelerdeki glikoz miktarını eşitlemeye çalışan vücut, hücre içi sıvı ile kanları eriterek glikoz konsantrasyonunu normal seviyeye getirir. Bu durum sık idrara çıkmayla sonuçlanır.

Ağız kuruluğu
Ağız kuruması ve susuzluk şiddetli sıvı kaybının işaretidir. Su içmenin bir zararı yoktur ancak şekersiz seçenekleri tercih etmelisiniz.

Kilo kaybı
Glikoz seviyesinin yüksekliği, sık acıkmaya dolayısıyla sık yemeye neden olur. Bu nedenle kilo kaybı yaşanabilir. Sık idrara çıkma nedeniyle sıvı kaybı, tüm vücutta düşük sıvı seviyesine neden olur ve kilo kaybına yol açar.

Bulanık görme
Bulanık görüntü aynı zamanda yüksek kan şekeri nedeniyle oluşan susuzluğun bir sonucudur. Bu göz hücrelerini etkiler ve bulanık görmeye neden olur.

Yaraların geç iyileşmesi
Bu durum, yüksek şeker seviyesinin damar hasarına neden olmasına bağlı olarak gerçekleşir. Kan dolaşımının eklemlerde kötüleşmesi ve dokuların yetersiz beslenmesine yol açar.

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