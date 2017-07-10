Yüksek kasislerden çok şikayet geliyor

İlimizin belediyeleri, trafik kazalarını önlemenin en basit yolu olarak caddeler, sokaklar üzerine yüksek kasis yapmayı görüyorlar.

İnsanların çok kalabalık olarak yürüdüğü sahil caddelerinde, okul binalarının bulunduğu sokaklarda makul yükseklikte hız kesici kasisler kabul edilebilir. Ama ana caddelerde, araç yoğunluğunun çok olduğu, üstelik rampası bulunan caddelerde yüksek kasisler büyük risktir. Geçen gün Kandıra’da bir temizlik işçisi, arkasına tutunduğu çöp kamyonundan, kasisteki sarsıntı sonucu düşüp, hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Mahallesi’ndeki Miralay Mümtaz Caddesi’ni yıllar süren çalışmanın ardından güzel bir cadde haline getirdi. Ama bu caddede üstelik rampa üzerinde çok sık aralıklı ve çok yüksek parke taşlı kasis yapılmış. Bütün araç sahipleri, bu güzergahı kullanan minibüs şoförleri çok sıkıntılı Bu kasislerde araların hasar gördüğü, rampada yavaşlayan araçların toparlayamadığı belirtiliyor. Birkaç gün koyarsınız trafik polisini, trafik zabıtasını, hız sınırını aşanı cezalandırırsınız. İlimizin pek çok yerinde trafik önlemi denilince yüksek kasis akla geliyor. Ama bu da ciddi sakıncalar yaratabiliyor.