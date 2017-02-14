Yüksek kolesterol eklem ağrısına neden olur mu?

Yüksek kolesterole sahipseniz ve eklem ağrısı yaşıyorsanız hemen bir uzmana kontrol olmalısınız.

Kolesterol kan akışında bulunan bir çeşit yağdır ve görevi vücudu korumaktır. Kolesterolün normalden daha yüksek seviyelerde olması, ateroskleroz olarak adlandırılan, damar tıkanması problemine yol açar. Aterosklerozun uzun süre boyunca devam etmesi kalp krizi ve felç görülmesinin önde gelen nedenidir.

Eğer kolesterolünüz yüksekse eklem ağrısı da yaşıyor olabilirsiniz. Kendi başına kolesterol eklem ağrısı yapmaz ancak, kolesterol seviyelerini kontrol eden ilaçlar eklem ağrısının sebebi olabilmektedir.

Boyunda yer alan hiyoid kemiği hariç vücuttaki tüm kemikler bir diğerine eklemler vasıtasıyla bağlanırlar. Bu eklemlerden bazıları döner, bazıları kayar, bazıları çark eder, bu da vücuda geniş bir hareket menzili sağlar. Eklemin içinde enflamasyon olduğunda sonuç olarak ağrı görülür. Eklem ağrısı genellikle eklemlerin şişmesi ve daha tutuk olmalarıyla birlikte yaşanır. Bazı vakalarda ekleme dokunulduğunda daha sıcak hissedilebilir.

Eğer kolesterolünüz yüksekse doktorunuz bir statin ilacının (HMG- CoAredüktaz inhibitörleri) kullanımını önerebilir. Statin ilaçları kolesterol üretimi yapan karaciğer enzimlerinin üretimlerini sınırlar. Statik kullanımı kötü kolesterol olarak bilinen LDL’nin (düşük yoğunluklu lipoprotein) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol olarak bilinen HDL’nin (yüksek yoğunluklu lipoprotein) seviyelerini artırır.

Ancak statin ilaçların bilinen birkaç yan etkisi mevcuttur. Bunların arasında kas ve eklem ağrıları da bulunmaktadır. Kolesterolün eklem ağrısı yapabilmesinin dolaylı süreci bu şekildedir.

Eğer eklem ağrısı dayanabileceğinizden daha fazla olursa doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Bazı vakalarda doktorlar statinlerin yan etkilerine karşı koenzim Q10 takviyelerinin kullanılmasını önerebilirler.

Statin ilaçlar vücuttaki koenzim Q10 seviyelerini azaltmakta ve bu sayede eklem / kas ağrılarına yol açabilmektedirler. Koenzim Q10 takviyeleri yumuşak jel kapsül şeklinde bulunabilmektedir. Yetişkinler için önerilen günlük doz yaklaşık olarak 200 miligramdır.

Statin sebebiyle kolesterol eklem ağrısı yapıyorsa veya hastanın statin ilaçları alamayacak bir durumu varsa yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri faydalı olabilmektedirler. Düşük yağlı gıdalar, lif ve niyasin takviyeleri ve beslenme düzenine yulaf ezmesini katmak kolesterol seviyelerini düşürebilmektedir.

Eğer statinin eklem ağrısına yol açtığını düşünüyorsanız bu alternatifleri doktorunuzla konuşarak uygulamaya başlayabilirsiniz. Doktorunuz durumunuzu değerlendirecek ve statin ilaçları bırakmaya uygun olup olmadığınıza karar verecektir. Uzman tavsiyesi almadan statin ilaçları kullanmayı bırakmak ise kesinlikle önerilmemektedir.