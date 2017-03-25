Yüksek lisans öğrencilerine ilk bildirilerini sunma fırsatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Tarihi Sempozyumu işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Tarihi Sempozyumu işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncüsünü gerçekleştirdiği Kocaeli Uluslararası Çoban Mustafa Paşa Tarihi Sempozyumu akademik kariyerlerinin ilk basamağında olan gençlere de önemli bir fırsat sundu. Birçok yüksek lisans öğrencisi, ilk bildirilerini uluslararası akademik değer taşıyan sempozyumda yayınlama tecrübesi edindi. Kocaeli Çoban Mustafa Paşa Tarihi Sempozyumu'na bildiri sunmak üzere başvuran yüksek lisans öğrencileri, farklı konularda araştırmalarını kendileri gibi öğrenci olan arkadaşlarıyla paylaştı. Malkaçoğlu Salonu'nda Doç. Dr. İbrahim Şahin'in başkanlığında yapılan 20. oturumda Kocaeli Üniversitesi'nden Yasemin Aktaş, Sinan Vardar ve Ekrem Mücahit Sarı Kocaeli'yi konu alan bildirilerini paylaştı. Aktaş "19. Yüzyılın Ortalarında İzmit'te Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair İzler" konulu sunumunu gerçekleştirirken, Vardar "İzmit Saat Kulesi'nin Modernizm ve Kent Mekanı Üzerine Düşündürdükleri", Sarı ise "Rıfat Yüce'nin 1940 ve 1950'lerdeki Kocaeli ve Çevresinde Yaptığı Geziler" konularında araştırmalarını ortaya koydu. Kocaeli Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Burçin Sağlam "Kocaeli Üniversitesi'nin Tarihsel Süreçteki Basılı Yayınları" konulu bildirisini paylaşırken İtalya'nın Di Padova Üniversitesi'nden Serap Mumcu da "Venedik Balyos Raporlarına Göre İzmit Körfezi'nden Osmanlı Tesanesine Kereste Temini" konusunda bulgularını anlattı. Sempozyum sonunda genç akademisyenler kendileri gibi akademik kariyer hedefinde olan genç arkadaşlarının sorularını cevapladı.