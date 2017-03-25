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Yüksek mahallelere korkuluk

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Yüksek mahallelere korkuluk
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kabaoğlu ve Karadenizliler Mahalleleri’nde yol açma, Kocatepe ile Malta Mahalleleri’nde de korkuluk çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi’ne bağlantı için 1050 metre uzunluğunda yeni imar yolu açıldığını, açılan yolun 2950 ton stabilize malzeme serilerek kullanılır hale getirildiğini söylediler. Ekiplerce Karadenizliler Mahallesi Kılavuz ve Menteşe Sokaklarda açılan yola da 60 ton mekanik malzeme serildiği bildirildi.

Yetkililer, Fen İşleri ekiplerince Kocatepe Mahallesi 72. Sokak ile Malta Mahallesi 11.Ada’da korkuluk çalışması yapıldığını da söylediler

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