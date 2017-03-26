Yüksel Öztürk: "Uzak kaldığımda İzmit’i arıyorum"

2 Ekim 1974 İzmit doğumlu. Batı Trakya’dan Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin oğlu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu. Evli, 1 çocuk babası. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi 2. Başkanı. İzmit’te Yuvam Akarca Konutları’nda oturuyor. Alikahya’daki Sabancı Holding’e bağlı Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’de çalışıyor. Öztürk, “İzmit’ten uzak kaldığımızda kısa süre sonra İzmit’i arıyorum” diyor.



Çiğdem ARMAĞAN



Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğum yanı trafiğidir. Özellikle İzmit’te metro çalışmalarından dolayı trafik, gerçekten insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde çok fazla etkiledi.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Uzak kaldığım zaman İzmit’in her şeyini her yerini çok özlüyorum. Turistik, iş ya da dernek çalışmaları vasıtasıyla İzmit’ten uzak kaldığımızda kısa süre sonra İzmit’i arıyorum. İzmitlilerin genel durumu böyle sanırım.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Nereye gidersem gideyim Kocaeli dışında yaşayamayacağım duygular, aynı gün içinde Kartepe’de kayak yapıp Kerpe’de denize girebileceğimi bilmek ve günün hangi saati olursa olsun yürüyüş yoluna çıkıp yürümeye başladığımda tanıdığım birçok insanla karşılaşacağımı biliyor olmaktır.

Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğim lokanta özellikle Batı Trakya Lokantası’dır. Hem İzmit’e hem de Batı Trakya mutfağına aşina olduğumuzdan aradığımız tat ve lezzeti burada kolaylıkla bulabiliyoruz.





Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Babam berberdir. Kendisi İzmit’in belki de en eski berberidir. Yaklaşık 58 senedir babam bu mesleği İzmit’te icra etmektedir. Ayrıca Dereboğazı’ndaki Berber Mesut da tercihimdir.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Konfeksiyon alışverişlerimi büyük alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalardan ziyade daha çok İzmit’in esnaflarından yapmaya gayret ediyorum. Ekonominin sağlam temeller üzerinde gitmesi için esnafımıza katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Kasap, şarküteri ve manav alışverişlerimi alışveriş merkezlerinden ziyade yine esnaflardan yapmaya gayret ediyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Özellikle tercih ettiğim akaryakıt istasyonu OPET’tir.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya gitmeyi çok severim. En son Recep İvedik-5 ve Karlar Kraliçesi 3 filmlerini izledim. Yahya Kaptan Arasta Park içindeki Cinema Pink ve Symbol AVM içindeki Cinemarine salonlarını tercih ediyorum.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Piknik yapmak için öncelikle Maşukiye ve sonra da Bahçecik’teki Soğuk Su Piknik Alanlarını tercih ediyorum.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Kahvaltı için manzarasından dolayı Kartepe’deki Manzara Restaurant ve menüsünden dolayı da Yuvam Akarca yolu üzerindeki Hoşgör Pastanesi tavsiye ederim.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Et, kebap, lahmacun ve pide konusunda Yahya Kaptan’daki Yağız Restaurant favorimdir.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı pasta alışverişlerimi genellikle Hoşgör, Aynalı ve Sütten Pastanelerinden yapıyorum.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Bar, gece kulubü ve benzeri mekanlara pek gitmiyorum. Ancak zaman buldukça yıldız bir sanatçı geldiğinde ya da çevremizdeki dostlarımızın etkinlikleri olduğunda Hayal Kahvesi’ne gidiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Cafelere gitmeyi severim. Eş, dost, arkadaşlarla buluşup sohbet etmek için uygun mekanlardır.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Müsiad Sosyal Tesisleri servis hizmeti ve personelini beğeniyorum. Özellikle Beyhan ve Emrah kardeşlerimi yakınen tanıyorum.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Akşam yemeği için sevdiğim bir mekana gittiğimde genelde et yemeklerini tercih ederim, yanında kola ya da ayran olması hoşuma gider. Sanat müziğini tercih ederim. Yanımda eşim, ailem ve arkadaşlarımın olmasından memnun olurum.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı bence Türkiye’nin doğrudan seçimle görev başına gelen İlk Kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’dır. Her ne kadar kendisini görme, kendisi döneminde yaşama şansımız olmasa da taraflı tarafsız tüm büyüklerimizden duyduklarımız ve öğrendiklerimizle gönlümüze taht kurmuştur. Kendisini rahmetle anıyorum.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Şehrimizde son dönemde gerçekten sağlık açısından çok ciddi kuruluşların açıldığını görmekten son derece memnunum. Gerek kamu olsun gerek özel olsun Kocaeli halkının hastane, klinik ve sağlık kuruluşları açısından şanslı olduğunu düşünüyorum. Yeni açılacak olan Şehir Hastanesi’nin de şehrimize sağlık açısından çağ atlatacağına inanıyorum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız param ve yetkim olsa öncelikle yaşam standartları düşük olan vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için sosyal politikalar geliştirir ve oraya harcardım. Muhtarlar vasıtasıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini belirler, barınma, iş, geçim ve çocukların okutulması gibi konularda sorunlarını geçici olarak değil kalıcı olarak çözerdim. İnsanlar arasındaki açık olan yaşam standardının farkını kapatmak için gayret gösterirdim.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Santral mevkiinde doğup büyüdüğüm için hediye edilecek evin çarşıda olmasını isterdim. Çarşının merkezinde ve ailemizin barınmasına yetecek kadar olması güzel olurdu.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Kocaeli gerçekten çok güzel bir şehir. Ayrıca bir çok imkana da sahip. Stres atmak için bisiklet turları, koşular düzenleniyor. Zaman buldukça katılmaya çalışıyorum.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kocaeli’nin kültürel etkinlik faaliyetleri bence arttırılabilir. Yeterli olmamasının nedeni İstanbul’a çok yakın olması olabilir. Ancak özellikle İzmitlilik bilincini ve aynı havayı soluyup aynı hayatı yaşadığımız şehrimizin ortak paydalarını öne çıkaracak organizasyonlar yapılmalı bence.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbol ile aram gayet iyidir. Kocaelispor maçlarını babamın beni ilk defa maça götürdüğü 1.5 yaşımdan beri takip ediyorum. Zamanında süper lig şampiyonluğuna oynarken de Türkiye Kupalarını alırken de amatör kümeye düşerken de Kocaelispor’un yanındaydım, ömrüm yettiği sürece de olmaya devam edeceğim. İzmitliler için Kocaelispor tutkudur, sevdadır, olmazsa olmazdır, kırmızı çizgidir.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özgür Kocaeli Gazetesi’ni her gün alıyorum. Web sitesi üzerinden ülkemiz ve şehrimizin gündemine anında ulaşabildiğimiz için internet üzerinden de sürekli takip ediyorum. Bana bu imkanı tanıyan Özgür Kocaeli Ailesi’ne teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.