Yunanca öğrendiler, sertifikalarını aldılar

Yaklaşık 3 ay süren Kocaeli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ayvaz Kurt tarafından verilen Yunanca A1 seviyesi programını tamamlayan kursa katılan ve başarılı olan 17 kursiyere önceki akşam Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi’nde sertifikaları verildi.

A1 seviyesinde Yunanca Kursu’na katılıp başarılı olan ve sertifika alan kursiyerler şunlar: Yüksel Öztürk, Aysel Fidan Öztürk, Ayşe Soytürk, Muzaffer Soytürk, Nihat Ertürk, Buse Ertürk, Şenay Öztürk, Serpil Ertaş, Seval Çakır, Hasibe Tuna, Mümin Korak, Hatice Kübra Okumuş, Ceyhun Hacımustafa, Özlem Şenyüz, Sezen Özdemir, Sümeyye Işık ve Tuğçe Seferli.

DERNEK ETKİNLİKLERİ:

Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Bodur, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapacakları etkinlikleri açıkladı. Yapılacak etkinliklerden bazıları şunlar: 18 Ekim’de BTTDD İzmit Şubesi’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Aynı gün aşure dağıtımı ve İsmail Süleymanoğlu adı verilen konferans salonunun açılışı yapılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Dernek yöneticileri tarafından Atatürk Heykeli’ne çelenk konulacak. Kasım ayında kadınlar tarafından kermes düzenlenecek, 10’ncu Dost Meclisi’ne Volkan Şenel konuşmacı olarak katılacak. 18 Kasım’da Yöresel Yemekler etkinliğinden sonra 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanacak. Aralık ayında da Mevlit Kandili nedeniyle Hasanağa Camii’nde mevlit okutulacak, helva ikramı yapılacak. Geleneksel Aile Gecesi gerçekleştirilecek.