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Yunus Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Yunus Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Güneş, Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

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Yunus Güneş’in cenazesi, Karamürsel Ulu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ardından Güneş'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

Güneş, Karamürsel Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli, evli ve 3 çocuk babasıydı.

2 Ekim'de yağmurun etkili olduğu Şavşat-Artvin karayolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde, Ahmet Çoban yönetimindeki 06 ANS 17 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya düşmüş, kazada, sürücü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan İsminur Toker ise Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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