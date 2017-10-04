Yunus Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Yunus Güneş’in cenazesi, Karamürsel Ulu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ardından Güneş'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

Güneş, Karamürsel Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli, evli ve 3 çocuk babasıydı.

2 Ekim'de yağmurun etkili olduğu Şavşat-Artvin karayolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde, Ahmet Çoban yönetimindeki 06 ANS 17 plakalı otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya düşmüş, kazada, sürücü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan İsminur Toker ise Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.