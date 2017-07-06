Yunus ile Yiğitali, Gölcükspor’da buluştu

İki yıl önce derince Belediye Demirspor forması ile BAL’da mücadele eden Yunus Özdemir ile Yiğitali Bayrak’ın yolları bu kez Gölcükspor’da kesişti.

Yunus Özdemir, geçen yıl Gölcükspor’a transfer olmuştu. Bir yıl sonra da takım arkadaşı, genç yetenek Yiğitali, Kırmızı-Siyahlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

YUNUS’UN İKİNCİ YILI

Derince Belediye Demirspor’un iki genç yeteneği Yunus Özdemir ile Yiğitali bayrak, iki yıl önce BAL’da birlik forma giymişlerdi. Yunus Özdemir, geçen yıl Gölcükspor’un seçmelerine katılmış, profesyonel sözleşme yapılan tek oyuncu olmuştu. Yusuf Tokuş da çok büyük cesaretle genç oyuncuya ilk on birde şans vermişti. Gölcükspor, Yunus Özdemir ile yeni sezon içinde anlaştı. Yunus Özdemir, Bekirderespor’da başladığı futbol hayatına Derincespor’da sürdürdü, Demirspor’da yıldızı parladı.

YİĞİTALİ, BİR YIL GECİKMELİ GELDİ

Demirspor altyapısından yetişen, henüz 17 yaşında A Takım forması giyen Yiğitali, Süper Lig ve BAL’da takımın değişmez ismi oldu. Geçen yılda Gölcükspor’un gündemine gelen, teknik sorumlu Yusuf Tokuş’un çok istediği genç oyuncu Demirspor’dan ayrılmak istememişti. Bu yıl Gölcükspor’un teklifini kabul eden, iki kulübün anlaşması ile de ilk kez profesyonel sözleşmeye imza atan Yiğitali, bir yıl sonra takım arkadaşı Yunus ile yolları yeniden kesişti.