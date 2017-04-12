Yunus Pehlivan'a silahlı saldırı

Körfez eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan bugün saat 18.00 civarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından vurulan Yunus Pehlivan olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından VM Medical Park Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Silahlı saldırı zanlısı Y.E. ise kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

Yunus Pehlivan kimdir?

1966 yılında Ordu'nun Fatsa İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Fatsa'da tamamladıktan sonra girdiği

ODTÜ İşletme bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Aynı yıl TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla uzman, şef ve koordinatörlük ve müdürlük görevlerinde bulundu. Risk Yönetim Müdürüyken 2004 yılında görevinden istifa ederek, AK Parti'den Körfez Belediye Başkanı olmuştu.

Kerim YAVUZ