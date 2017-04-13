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Yunus Pehlivan'ı vuran kişi teslim oldu

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Yunus Pehlivan'ı vuran kişi teslim oldu
Körfez Belediyesi eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan'ı dün akşam saatlerinde bacağından vuran Y. E. emniyet ekiplerine teslim oldu.

Olay, İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkında dün meydana geldi. Körfez eski Belediye Başkanı Ak Partili Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunan Y.E., otoparkta tartıştı. Y.E. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Yunus Pehlivan'ın bacağına ateş etmişti. Y.E. otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile kayıplara karışmıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Y. E. sabah saatlerine doğru emniyet güçlerine gidirek teslim oldu.

Kerim YAVUZ

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