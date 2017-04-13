Yunus Pehlivan'ı vuran zanlıya tutuklama

Dün Körfez Belediyesi eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan'ı bacağından vurduktan sonra bugün teslim olan Yasin Ekinci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Körfez eski Belediye Başkanı Ak Partili Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Yasin Ekinci tabancayı çekip Yunus Pehlivan'ın bacağına ateş etmişti. Yasin Ekinci daha sonra otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile kayıplara karışmıştı. Bu sabah saatlerinde emniyet güçlerine gidirek teslim olan Yasin Ekinci ifadesinin alınmasının ardıdan adliyeye sevk edildi. Yasin Ekinci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.