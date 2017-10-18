Yunus timleri göz açtırmıyor!
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince okul çevreleri, ara sokaklar, kapalı ve açık alanlarda güven ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
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Alınan bilgiye göre; yapılan uygulamalar kapsamında bugün İzmit Belsa Plaza mevkiinde gerçekleştirilen uygulamada şüphelenilen S.A isimli şahıstan 3.75 gr esrar, Yuvam Akarca mesire alanında M.C isimli şüpheli bir şahıstan 26 gram esrar maddesi ele geçitildi. Ayrıca Mimar Sinan Ortaokulu yakınlarında şüphelenilen bir başka Y.D isimli şahıs üzerinde 1 fişek bonzai yakalanırken, yapılan kontrollerde ise bindiği motosikletin çalıntı oldugu tespit edildi. Şüphelilerin gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.
Kerim YAVUZ
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