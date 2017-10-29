Yunus Timleri hız kesmiyor

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların güven ve huzur ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kapalı ve açık alanlarla birlikte kafeler, ara sokaklar olmak üzere her gün değişik noktalarda uygulamalara devam ediyor.

Yapılan uygulamalar kapsamında Yunus Ekipleri tarafından önceki gün yapılan uygulamalarda İzmit Bekirpaşa’da bir akaryakıt istasyonu civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.M isimli şahısın üst aramasında 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Yine Yeşilova Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek kontrol edilen Y.Ş ile E.A isimli şahısların üzerinden 26 gram esrar maddesi ele geçirilirken, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda şüphe üzerine kontrol edilen Z.G isimli 0.7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü Uygulamaların bundan sonrada devam edeceği öğrenilirken vatandaşlar ise uygulamalar nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Kerim YAVUZ

