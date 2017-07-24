Yunus Timleri kuş uçurtmuyor

Vatandaşların güven ve huzuru için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri rutin uygulamalarına devam ediyor.

İzmit İlçesi Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Yunus Timleri, dün kent merkezinde yaptıkları rutin devriye görevleri sırasında Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi üzerinde şüphelenerek durdurduğu şahısa, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. S.K. isimli kişinin üzerinden 2.6 gram esrar, 5 adet extacy hap ele geçirildi. Dünya Göz Hastanesi mevkiinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen bir şahsın cinsel istismar suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan K.T.(53) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Her iki şahısta adli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kerim YAVUZ

