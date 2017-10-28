Yunus Timleri kuş uçurtmuyor

Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi durumundan şüphelenilerek kontrol edilen A.D isimli şahıstan 1 adet kurusıkı silah ve 22 adet fişek, Yuvam Akarca’da bulunan bir AVM civarında Ö.İ isimli şahıstan 4 gram esrar maddesi, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir AVM market yakınlarında C.K isimli şahsa ait 13 gram bonzai maddesi, Tren Garı önünde yapılan uygulamada ise durumundan şüphelenilen V.Y isimli şahısta yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Gün içerisinde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri’nin devam eden uygulamasında, Tren Garı önünde yapılan uygulamada durdurulan bir araç içerisindeki şahısların yapılan kimlik kontrollerinde İ.Ö ve İ.M isimli şahıslar olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek elde edildi. Yine Tren Garı bölgesinde Polislerden kaçan, Ömer Türkçakal bölgesinde durdurulan araçta bulunan E.K ve T.K isimli şahsılar üzerinde yapılan aramada 4 gr esrar maddesi elde edildi. Şüpheli şahısların işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldüler.

Kerim YAVUZ