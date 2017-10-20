Yunus Timleri yine yakaladı

22 GRAM ESRAR VE KURU SIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan uygulama kapsamında İzmit Alikahya Yuvam Akarca mesire alanında H.Y isimli şahıstan adet kuru sıkı silah, Seka Devlet Hastanesi arkasında bulunan park alanında Y.G. isimli şahıstan 14 gr esrar maddesi, 42 Evler Kahya Kadın Caddesi üzerinde A.A. isimli şahıstan 8 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Gültepe otoban köprü altında ise hırsızlık suçundan aranan K.Ü. ve şüphelenilerek kontrol edilen Ş.A. isimli şahsın yapılan kontrollerinde basit yaralama suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yunus Timlerinin uygulamalara bundan sonrada devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ