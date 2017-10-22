Yunus Timleri yine yakaladı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalarda 42 Evler bölgesinde şüphelenilerek kontrol edilen B.K. isimli şahıstan 6.5 gr esrar, K.Y. isimli şahıstan 11 adet extacy hap, Yuvam Akarca mesire alanında F.E. ve O..Y isimli şahıslardan ise 3 adet extacy hap ve 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulamaların bundan sonrada hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ