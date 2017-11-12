“Yurdumun öğrencileri” spor şöleninde buluşacak

Çalışma ve hizmetleriyle üniversite gençliğinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileri için “Yurdumun Öğrencileri ile Spor Şöleni” organizasyonu düzenleyecek. Şölene, Kocaeli genelindeki yurtlarda kalan tüm öğrenciler katılabilecek.

5 BRANŞTA SPOR ŞENLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Spor Şöleni, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenlenecek. Müsabakalar 20 Kasım -25 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün muhtelif sahalarında gerçekleştirilecek. Türkiye finalleri ise Nisan – Mayıs aylarında yapılacak. Başarılı olan takımlara, satranç ve eşofman takımı ile mp3 çalar hediye edilecek.

