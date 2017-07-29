Yürekler yanık, gözler yaşlı bekleyiş

16 Temmuz Pazar günü İzmit Marina’dan açıldıktan sonra denizde yaşanan tekne faciası yürekleri dağlamıştı.

Deniz Polisi ve çevreden yetişenlerin müdahalesiyle tekneden denize savrulanlardan Şerafettin Büyükyaşar(33) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sedat Uzel(7) Emre Kırlangıç(27) ve Veysel Büyükyaşar(4) deniz kazasından kurtarıldı.

KOÜ Umuttepe Kampüsü’ndeki Süleymangazi Öğrenci Yurdu’nda temizlik personeli olarak çalışan Hakan Uzel (35) ise İzmit Körfezi’nin derin sularında kayboldu. Yarın 14’üncü gün ve Hakan Uzel’in izine ne yazık ki rastlanamadı.

İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Yazıcıoğlu Sokak’ta oturan Uzel ailesi ve yakınları her gün deniz kenarına gidiyor, özlemle, umutla Hakan Uzel’i arama çalışmalarını sahilden gözlüyor, Hakan’ın bulunması için dua ediyor. Hakan’ın ağabeyi Vedat Uzel, “Sayın bakanımızdan, milletvekillerimizden, valimizden, başkanlarımızdan yardım istiyoruz.” diyor.

ARAMALAR SIKLAŞTIRILSIN TALEBİ

Yaşadıkları üzüntüyü anlatırken duygulanan Hakan Uzel’in ağabeyi Vedat Uzel, “Balık tutmak için denize açılmışlar. Açıkta oluşan dalgada dönüş esnasında tekne su dolmuş ve alabora olmuş. Deniz otobüsü geçerken vatandaşın biri görüp kurtarmak için atlamış. Sahil güvenlik ve itfaiyeye haber verilmiş. İlk önce çocuklar kurtarıldı. Daha sonra iki kişi daha kurtarıldı. Bizi arayan soran olmadı. Ailece çok üzgünüz. Ölü ya da diri kardeşim Hakan’ın bulunmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyemize gittik. Bize yetkililerimiz aramaları daha çok sıklaştırarak ne olur yardımcı olsun.” dedi.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Hakan Uzel’in eşi 4 çocuk annesi Ebru Uzel, “Ölü ya da diri eşimin bulunmasını istiyorum. Kiralık sandallar verilirken, yetkililer denetlesin. Çocukları bindirmesinler. Arama çalışmaları sıklaşsın. Bizim yüreğimiz yanıyor. Başka ailelerin yürekleri yanmasın.” dedi. Batan tekneden sağ kurtulan Hakan Uzel’in oğlu Sedat Uzel ise, olayın şokunu yaşarken, ağzından “Ben babamı istiyorum.” sözleri dökülüyor, gözlerinden dökülen yaşlar arasında derken gözleri doldu.

TARİF EDİLEMEZ ÜZÜNTÜ

Hakan Uzel’in babası emekli balıkçı Ramazan Uzel, yaşadıkları üzüntünün tarif edilemez olduğunu ifade ederken, “İnsan konuşurken bile zorlanıyor. Ciğerimiz yanıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum.” derken, dudakları titriyordu.

Denizdeki tekne faciasından kurtarılan bir diğer isim Emre Kırlangıç ise büyük şok yaşadıklarını belirterek, “Sandalın ucu denize battı, bir anda dalga geldi denize düştük. Feribotla gelip bizi kurtardılar. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi edildik. Her gün gelerek burada bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

HER GÜN SAHİLE İNİYORLAR

Serdar Bayırı’nda oturan Uzel ailesi ve yakınları, her gün kalabalık biçimde İzmit SEKA Sahili’ne Palmiye Cafe mevkiinde kırık iskele bölgesinde Hakan Uzel’i bekliyor. Bu arada, faciadan yaralı kurtarılan ve durumu ciddiyetini koruyan Veysel Büyükyaşar’ın tedavisi de hastanede devam ediyor.

Kerim YAVUZ

“BABAMI İSTİYORUM”: Teknenin alabora olmasıyla bir kişinin hayatını kaybettiği kazada, Hakan Uzel de kayboldu. Kazadan kurtulan Hakan Uzel’in oğlu Sedat Uzel, “Babamı istiyorum.” derken, Hakan Uzel’in ağabeyi Sedat Uzel aramaların daha fazla ekiple yapılması talebinde bulundu.

AİLE PERİŞAN- Uzel ailesinin yakınları, her gün sahile iniyor. Hakan Uzel’in eşi Ebru Uzel ve çocukları, gözleri yaşlı biçimde umutla bir haber bekliyor.

ARAMALARA TAKİP- İzmit Körfezi’nde Hakan Uzel’i aramaya yönelik çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla sürüyor. Bugüne kadar Hakan Uzel’e ait bir ize rastlanmadı. Aile, aramalara daha çok ekibin katılması yönünde talepte bulunuyor.