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Yurt dışında hangi ülkelerde kaç seçmen oy kullandı?

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Yurt dışında hangi ülkelerde kaç seçmen oy kullandı?
Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 11 ülke ile gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 684 bin 954'e ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçmenler anayasa değişikliği için yurt dışındaki bazı temsilcilikler ile gümrük kapılarında 27 Mart'tan itibaren oy kullanıyor.

Oy verme işleminin başladığı günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre, Lüksemburg, Norveç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temsilciliklerde 637 bin 782 seçmen oy kullandı.

Havalimanlarında oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında ise 47 bin 172 seçmen sandığa gitti. Böylece yurt dışında bugüne kadar 684 bin 954 seçmen tercihini yaptı.

Oy verme işlemi sürüyor

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden şu ana kadar 426 bin 845'i oy kullandı. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranı yüzde 29,85 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 91 bin 882'si sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da tercihini kullananların sayısı da 48 bin 265'e ulaştı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 44 bin 463 seçmenden 8 bin 531'i sandık başına gitti.

1 Nisan'da oy verme işleminin başladığı ABD'de 100 bin 42 seçmenden 14 bin 761'i oy verdi.

Oy verme işleminin bugün başladığı KKTC'de ise 104 bin 507 seçmenden bin 846'sı sandık başına giderek oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Nisan'a, gümrük kapılarında ise Türkiye'deki halk oylaması tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

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