Yürüyen merdiven altına Beyoğlu Tramvayı Kafe

Bir süre önce açılan ihaleyi kazanan Ali Murat Köşeli, Uğur Mumcu Parkı’nı da içine alan bölgeyi kapsayan alan için çok şık bir proje hazırlattı.

GALATA KULESİ GİBİ

10 yıl süreyle bölgeyi çay bahçesi ve kafeterya olarak işletecek Ali Murat Köşeli, bu alana bir örneği İstanbul Galata Kulesi altında bulunan Beyoğlu Tramvayı görselinde bir kafe yapacak. Çalışmaların iki ay için tamamlanması planlanıyor. Sıcak soğuk içecek, aperatif yiyeceklerin de sunulacağı işletmede Köşeli, uygun fiyat politikasını hedeflediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce açtığı ihaleye tek istekli olarak katılan BMT Kafe Hizmetleri Şirketi adına işletmeci Ali Murat Köşeli, aylık 10.500 TL’ye Uğur Mumcu Büstü’nün de yer aldığı park alanını 10 yıllığına kiralamıştı.

Belde A.Ş’de 29 Haziran’da gerçekleşen bu ihalenin ardından Ali Murat Köşeli, gerekli prosedürleri tamamladı, burada uygulanacak projeyi hazırlattı. Tarihi Beyoğlu Tramvayı şeklinde olacak olan büfe ve çay bahçesi için çalışma 2 gün içinde başlayacak, yaklaşık 2 ay içinde ise hizmete açılacak. Tramvay, yürüyen merdivenin Koruma İşhanı tarafındaki bölüme konulacak.

KALİTELİ VE UCUZ HİZMET

Kış mevsiminde 20, yazın ise 40 kişiye istihdam olanağının sağlanacağı işletmede; bol malzeme çeşidi olan ve müşterilerin seçme imkanının olacağı soğuk sandviç ile aperatif börek çeşitleri yer alacak.

Soğuk ve sıcak içeceklerin de yer alacağı işletmede amacın, kaliteli hizmeti piyasaya göre daha ucuz sunmak olduğu belirtildi. İşletme sahibi Köşeli, işçi ve öğrenci kenti olan Kocaeli’ de herkesin kesesine uygun olarak soluklanıp, karnını doyurup nezih bir ortamda sohbet edebileceği bir işletme anlayışı hedeflediklerini söyledi.

Ali Murat Köşeli, fiyatlarının uygunluğuna nazaran konforu üst seviyede tutacaklarını ifade etti. Amaçlarının Kocaeli’ye değer katmak olduğunu anlatan Köşeli, özellikle çevre düzenlemesi ve ışıklandırma konusunda ilimiz için önemli bir değere sahip olan alanın daha şık bir hale gelmesi için proje ayrıntılarına çok önem verdiklerini söyledi.

Ayşegül KALAYCI

