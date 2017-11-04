Yürüyüş ve bisiklet yolları güzelleşiyor

Bu kapsamda Naile sahilinde bulunan 12 bin 500 metrekare alanda bakım ve boyama çalışması yapıldı.

12 BİN 500 METRE KARE ALANDA ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşların yürüyüşlerini ve bisiklet kullanmaları için sahil noktalarına yollar yapıyor. Naila sahilinde bulunan 12 bin 500 metrekare alanda bulunan yollarda da yenileme çalışmaları yapıldı. Eskimiş ve zarar görmüş bölgelerin tadilatı yapılarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapmaları sağlandı. Yeşile boyanan yürüyüş yolları, yanında denizin rengi ile birlikte muhteşem bir renk cümbüşü olışturdu.

BİSİKLET YOLLARI MAVİYE BOYANDI

Kent genelinde 37 km bisiklet yolu yapımının gerçekleştirildiği Kocaeli’de, Naile sahilinde yer alan bisiklet yollarına da el atıldı. Maviye boyanan bisiklet yolları vatandaşların gönül rahatlığıyla spor yapma imkânını sağladı.

SAĞLIKLI BİR KOCAELİ

Öte yandan vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yapılan bisiklet yolları ve yürüyüş yolları halk sağlığı açısından oldukça önemli rol alıyor. Boş vakitlerinde spor yapmak isteyen vatandaşlar bu geniş imkanlardan yararlanıyor. Bisiklet yollarında bulunan KOBİS istasyonunda KOBİS Kart ile bisiklet kiralayabiliyor.