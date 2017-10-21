Yürüyüş Yolu’ndaki iş bu akşam bitecek

Bir süredir Yürüyüş Yolu’nda iş makineleri, kazı araçları var ve İzmit’i rahatsız ediyor. Bu çalışma o bölgelerde özellikle sıcak havalarda hissedilen ve rahatsız edici olan lağım kokusunu önlemek için yapılmış. İSU yetkilileri işin biraz uzun sürdüğünü kabul ediyor. Ancak bugün akşam saatlerinde iş tamamen bitecekmiş. Bu bölgelerdeki lağım kokusu da ortadan kalkacak.

