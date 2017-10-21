Yürüyüş Yolu’ndaki iş bu akşam bitecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu’nu iki ayrı noktadan kazdılar.
A+A-
Bir süredir Yürüyüş Yolu’nda iş makineleri, kazı araçları var ve İzmit’i rahatsız ediyor. Bu çalışma o bölgelerde özellikle sıcak havalarda hissedilen ve rahatsız edici olan lağım kokusunu önlemek için yapılmış. İSU yetkilileri işin biraz uzun sürdüğünü kabul ediyor. Ancak bugün akşam saatlerinde iş tamamen bitecekmiş. Bu bölgelerdeki lağım kokusu da ortadan kalkacak.
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ekipleri, İzmit, Yürüyüş Yolu, çalışma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.