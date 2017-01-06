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Yusuf Doğan

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Yusuf Doğan
Yusuf Doğan vefat etti

İzmit Erenler Mahallesi Saraçoğlu Sokak.27’de ikamet eden kaynak ustası Yusuf Doğan(56) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 1 çocuk babası Yusuf Doğan’ın cenazesi Yunus Emre Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.


 

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