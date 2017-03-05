Yuvacık, Gölcük İY’ye ilk yenilgiyi tattırdı:3-0

2.Küme E Grubu’nda 4’üncü hafta çok önemli bir maça sahne oldu.

Geçen hafta İzmit Sanayispor’a mağlup olan Yuvacıkspor, 2’de 2 yapan Gölcük İY’yi konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip, Başiskele Stadı’nda oynanan maçı 3-0 kazandı, rakibine ilk puan kayıplarını yaşattı.

İZMİT SANAYİSPOR HIZ KESMİYOR

Ligde ilk iki maçını kaybeden, transferin son günü kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren İzmit Sanayispor, lige ağırlığını koymaya başladı. Geçen hafta şampiyonluğun en güçlü adayı Yuvacıkspor’u deviren Sanayispor, dünde Karamürsel deplasmanında Pazarköyspor’u 9-0 mağlup etti. Hakan’ın 5 gol atıp yıldızlaştığı maçta, Turuncu-Siyahlı ekip bu galibiyetle ne kadar iddialı olduğunu da ortala koydu. Grubun diğer maçında Yalakderespor ile Tepeköy Defnespor takımları karşılaştı. 7 gol atılan maçta Tepeköy Defnespor 4-3 kazanıp, üst üste ikinci maçından galip ayrıldı.