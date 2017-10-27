Yuvacık mı, Bekirdere mi?

Geçen hafta liderliğe yükselen Bekirderespor, bir maçı eksik 2 puan gerisindeki Yuvacıkspor’a konuk olacak. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’te başlayacak.

KARAMÜRSEL-AKMEŞESPOR

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Karamürselspor, lige çok iyi başlamış, 2’de 2 yapmıştı. Daha sonra oynadığı iki maçta berabere kalan, liderliği Bekirderespor’a kaptıran Karamürselspor, yarın akşam grubun zayıf takımlarından Akmeşespor’u konuk edecek. Bu sezon ilk yer aldığı 1.Küme’de kendi beldesinin gençleriyle mücadele eden Akmeşespor, henüz puanla tanışmadı. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

KİREÇOCAKLARI-DERİNCE BİRLİK

Geçen yıl 1.Küme’deki çıkışıyla dikkat çeken, Play-Off oynama başarısını gösteren Kireçocaklarıspor, bu sezona çok kötü başladı. Ligde oynadığı 3 maçta henüz puanla tanışmayan Mavi-Yeşilli ekip, 4 puanı bulunan Derince Birlikspor’u ağırlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. İki Gebze takımının maçında da Ç.Fatihspor ile Kirazpınar, Şekerpınar Stadı’nda 15.00’te karşı karşıya gelecek.