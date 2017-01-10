Yuvacık Serdar’dan TEOG’da tam puan 

23-24 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavlarının sonuçları geçen hafta açıklanmıştı.

Türkiye genelinde ve ilimizde 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayıp, tam puan alan pek çok başarılı öğrenci var. Ama kuşkusuz; şehir merkezlerindeki büyük okullarda, özel okullarda bu başarıya ulaşmakla, ücra köşelerdeki okullarda okuyup bu başarıya ulaşmak biraz farklı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Serdar Ortaokulu öğrencilerinden Cansu Sanbay, TEOG’da soruların tamamını doğru yanıtlayıp, tam puan alan öğrencilerden biri oldu. Okul Müdürü Tuncay Altun ve Yuvacık Serdar Ortaokulu’nun bütün öğretmenleri, Cansu Sanbay’ın bu büyük başarısından gurur duyuyor.

