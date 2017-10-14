Yuvacık'a dev dini merkez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başiskele ilçesinde yapılacak olan Dini İhtisas Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa Kuran tilaveti ile başlandı.

"Ülkemiz adeta İslam dünyasının eğitim merkezi haline geldi"

Temel atma töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Halkımızı din konusunda aydınlatmak görevini en iyi şekilde yerine getirmek, topluma daha kaliteli ve nitelikli din hizmeti sunmak amacıyla, dünyada gelişen ve değişen şartları da dikkate alarak, hizmet içi eğitim faaliyeti yürütmeye devam ediyoruz. Söz konusu eğitim faaliyetleri içerisinde amacı yürütüğü hizmetler göz önüne alındığında şüphesiz en önemlisi Dini Yüksek İhtisas Merkezleri’nde yaptığımız eğitimlerdir. Amacımız şudur, dinimizin ve ilim tarihimizin temel kaynaklarına doğrudan ulaşabilen ve her yönü ile bu kaynaklara vakıf olabilen, günümüz İslam dünyasının ve insanlığın yaşadığı dini sorunları ve krizleri doğru anlayarak, tahlil edebilen ve çözümler üretebilen, halkımızın manevi hayatına en güzel şekilde rehberlik eden nitelikli personel yetiştirmektir. Son yıllarda ülkemiz adeta İslam dünyasının eğitim merkezi haline gelmektedir" dedi.

"Bizim bugün mücadele etmemiz gereken en büyük düşman cehalettir"

Başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Erbaş, "Dünyamızın devasa sorunlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. İslam dünyası olarak bütün sorunlarımızı, ilimle, hikmetle, bilgiyle çözebileceğimizi idrak etmek zorundayız. Bizim bugün mücadele etmemiz gereken en büyük düşman cehaletttir. Bugün DAEŞ Boko Haram, FETÖ, PKK gibi dini değerleri istismar eden terör örgütleri yüzeysel ve yanlış bilgilerle motive olmakta, dini bilgiye sahip olmayan insanları tuzaklarına düşürebilmektedir. Diğer yandan mezhep farklılıklarının kavga sebebi haline getirilmesi büyük bir cehaletten başka nasıl izah edilebilir" diye konuştu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Diyanet İşleri'nin ihtiyaç duyduğu vaiz ve müftü adaylarının eğitildiği Dini İhtisas Merkezlerinden birinin de Kocaeli’de olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ise dini hizmetleri halka tebliğ eden hocaların ihtisas yapmasının çok önemli olduğuna değindi. Konuşmaların ardından Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temeli dualarla atıldı.