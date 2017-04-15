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Yuvacık’ın 1.Küme yolu açıldı:1-3

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Yuvacık’ın 1.Küme yolu açıldı:1-3
2.Küme E Grubu’nda lider Yuvacıkspor, önceki akşam çok kritik bir maça çıktı.

Siyah-Beyazlı ekip, Play-Off yarışı yapan rakibin Kavaklı Stadı’ndaki maçta 3-1 yendi, şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK YAKLAŞTI

E Grubu’nda en yakın rakibi Sanayispor’un üç puan önünde yer alan Yuvacıkspor, ligde iki maçı kaldı. Gelecek hafta Kavaklıspor ile karşılaşacak olan Siyah-Beyazlı ekip, bu maçta 1 puan bile alsa şampiyonluğunu garantileyecek. Yuvacıkspor son hafta ligden çekilen Pazarköyspor ile karşılaşacak. Bu grupta lideri takip eden Sanayispor, haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirdi. İki iddiasız takımın maçında ise T.Defnespor, Yalakderespor’u 2-0 yendi.

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