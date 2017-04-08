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Yuvacıkspor mu, Sanayispor mu?

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Yuvacıkspor mu, Sanayispor mu?
E Grubu’nda şampiyonluğun iki güçlü adayı Yuvacıkspor ile İzmit Sanayispor, liderlik maçında karşı karşıya geliyor.

21 puanlı Yuvacıkspor ile 18 puanlı İzmit Sanayispor arasındaki karşılaşma Başiskele Arslan kulaksız Stadı’nda 19.00’da başlayacak.

LİDERLİĞİ BELİRLEYECEK MAÇ

Bu sezon şampiyonluk yarışı yapan Yuvacıkspor ile İzmit Sanayispor, E Grubu’nda liderliği belirleyecek maçta kozlarını paylaşacak. Lige kötü başlayan, daha sonar oynadığı 5 maçtan da galip ayrılan İzmit Sanayispor, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Rakibinin 3 puan önünde bulunan Yuvacıkspor, kendi sahasındaki maçı kazanması halinde şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayacak. Sanayispor ise kazanıp, rakibiyle puanları eşitlemek istiyor.

KAVAKLISPOR-GÖLCÜK İY

E Grubu’nda 9’uncu hafta bir başka önemli buluşmaya daha sahne olacak. Şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalan Kavaklıspor ile Gölcük İY, Play-Off’a çıkacak takımın belirleneceği maçta galibiyet mücadelesi yapacak. 15 puanlı Kavaklıspor ile bir maçı eksik 13 puanlı Gölcük İY arasındaki maç Kavaklı Stadı’nda 13.00’te başlayacak. Kavaklıspor’da cezalı Ceyhan, Zafer ve Sedat forma giyemeyecek. İlk maçı Gölcük İY 2-0 kazanmıştı.

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