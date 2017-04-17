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Yuvacıkspor, şampiyonluk maçına çıkıyor

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Yuvacıkspor, şampiyonluk maçına çıkıyor
2.Küme E Grubu’nda hafta içi mücadelesinde lider Yuvacıkspor, Play-Off yarışı yapan Kavaklıspor ile karşılaşacak.

En yakın rakibi İzmit Sanayispor’un 3 puan önünde yer alan Siyah-Beyazlı ekip, Kavaklıspor ile berabere bile kalsa şampiyonluğunu ilan edecek. Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR PUAN YETİYOR

2.Küme E Grubu’nda son iki haftaya en yakın rakibi İzmit Sanayispor’un 3 puan önünde giren Yuvacıkspor, 1.küme’ye çok yakın. Siyah-Beyazlı ekip, yarın akşam Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda konuk edeceği Kavaklıspor karşısında berabere bile kalsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Son hafta ligden çekilen Pazarköyspor maçını 3-0 hükmen kazanacak olan Yuvacıkspor’a, yarın akşam beraberlik yetecek.

SANAYİSPOR KAZANIP, BEKLEYECEK

E Grubu’nda Yuvacıkspor ile birlikte şampiyonluk yarışı yapan İzmit Sanayispor ise yarın akşam Karamürsel deplasmanında grubun zayıf takımı Yalakderespor’a konuk olacak. İzmit Sanayispor’un şampiyonluk şansı, Yuvacıkspor’un yarın akşam Kavaklıspor ile oynayacağı maça alacağı skorla endeksli. Yuvacıkspor kaybeder, İzmit Sanayispor kazanırsa şampiyonluk şansını son maça taşıyacak. İzmit Sanayispor’un ikili averajda Yuvacıkspor’a üstünlüğü bulunuyor.

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