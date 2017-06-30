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Yuvam İzmit başarılı bir sezon geçirdi

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Yuvam İzmit başarılı bir sezon geçirdi
İlimiz semt takımlarından Yuvam İzmitspor, geçtiğimiz sezon hem futbolda, hem de salon sporlarında çok başarılı oldu. Kulüp Başkanı Vehbi Engiz, camia olarak başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

FUTBOL, CİMNASTİK VE VOLEYBOLDA BAŞARILI OLDU
Başkan Vehbi Engiz, geçen yılın değerlendirmesini yaptı, çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti. Engiz’in açıklamaları şöyle;  2016-2017 sezonunu başarılı bir şekilde geride bıraktık. Bu süre içerisinde futbolda 2. Küme U-19 Ligi’nde grubumuzu şampiyon olarak tamamladık. Voleybolda minik kızlarda Kocaeli şampiyonu olup, Türkiye finallerine giderek ilimizi en iyi şekilde temsil ettik. Cimnastikte Türkiye şampiyonlukları, ikincilikleri ve üçüncülükleriyle kentimize ulusal başarı getirdik.

“KALİTELİ SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ”
 Kulüp olarak hedefimiz başarının yanında kulübünü ve kentini en iyi şekilde temsil etmek, kaliteli, üretken ve saygılı sporcular yetiştirmektir. Futbolda şampiyon olan U-19 sporcularımızı ve antrenörümüz Hakan Sakarya’yı, voleybolda şampiyon olan minik kızlar takımımızın sporcuları ve antrenörleri Jülide Kandemir ve Fatih Dürü’yü, cimnastikte Türkiye Şampiyonlukları ve takım olarak 2.Lig’e çıkan sporcularımızı ve antrenörleri Akın Poyraz’ı, ayrıca her idman ve müsabakamızda bizi yalnız bırakmayan maddi manevi her türlü desteği veren velillerimize yönetim kurulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum

“DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Bizlere her zaman destek veren, yanımızda olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a, Kocaeli Gençlik Hizmetleri İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürümüz Engin Yaşar’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürümüz Ziya Ülhak Sarıgül’e ve Okul Sporları Şube Müdürümüz Turgay Bulut’a ve kupa töreninde bizleri plaketle onurlandıran ASKF Başkanı Murat Aydın ve değerli yönetimine, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

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