Yuvam İzmit, Taşköprü’yü geçti:1-4

Genç isimlerle ligde mücadele eden Yuvam İzmitspor, deplasmanda rakibine 4-1 üstünlük sağladı. Bu grupta haftaya lider giren Arslanbey Belediyespor da yoluna kayıpsız devam ediyor, evinde Beşköy GB’yi 3-0 yendi. Kullarspor ve Çamçukur da haftayı galibiyetle kapattı.

ARSLANBEY 3’DE 3 YAPTI

Uzun bir aradan sonra çıktığı 1.Küme’de mütevazı kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atan, ilk iki maçını kazanan Arslanbey Belediyespor, üçüncü maçında sahasında Beşköy GB’yi konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti. 3’de 3 yapan Arslanbey Belediyespor, liderliğin devam ettirdi. Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta da Çamçukur, ilk iki maçından puan alamayan Sanayispor’u 1-0 geride düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

KULLARSPOR LİGE AĞIRLIĞINI KOYUYOR

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen, ilk haftayı da bay geçen Kullarspor, ilk maçında deplasmanda Ç.Balaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Kadrosunu çok önemli isimlerle güçlendiren Kırmızı-Siyahlı ekip, Doğantepe Stadı’nda oynanan maçta Şekerpınar GB ile karşılaştı. Rakibi karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Kullarspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı, bu sezon ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi.