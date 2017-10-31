Yuvam İzmit’in boşu yok

Önceki gün Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki maçta Sarımeşe, B.Derbent karşısında 3-2’lik sonuçla ilk galibiyetini, Derbent ise ilk puanı aldı. Derince’deki maçta lider Yuvam İzmit, Derince GHSK karşısında 3-0 galip geldi. Yuvam İzmit 3’te 3 ile yoluna devam ediyor. Gölcük’te oynanan maçta ise İhsaniye ile Körfez G.B karşılaştı. Maçtan mutlu ayrılan 3-1’lik sonuçla Körfez temsilcisi oldu. 12 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceği ligde şampiyon takım direkt olarak Türkiye finallerine gidecek, ikinci olacak ekip ise grup aşamasından başlayacak.