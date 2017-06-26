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Yuvam İzmitspor jimnastikçiler 1.Lig’e çok yakın

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Yuvam İzmitspor jimnastikçiler 1.Lig’e çok yakın
Jimnastik sporuna ilimizde son yıllarda çok büyük ilgi var.

Bu branşta yeni kurulmasına rağmen Yuvam İzmitspor Kulübü de, çok önemli başarılara imza atıyor. Yuvam İzmitsporlu jimnastikçiler geçtiğimiz günlerde yapılan jimnastik lig ve kulüpler arası Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde 3’üncü oldu.

EMİN ADIMLARLA 1.LİG’E KOŞUYOR

Jimnastiklig 2.Lig’de yer alan Yuvam İzmitspor, son müsabakaların ardından 3’üncü sıradaki yerini korudu. Yuvam İzmitsporlu jimnastikçiler, sezon sonunda hedeflerini 1.Lig olarak belirledi. Antrenör Akın Poyraz, iki yıl önce kurulan bir kulüp olarak çok önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, “Geçen yıl 3.Lig’den 2.Lig’e çıktık. Amacımız bu kez 1.Lig’e çıkmak. Bunun içinde çok çalışıyoruz” dedi.

FERDİ YARIŞMALARDA DA ÇOK BAŞARILI

Takım halinde 2.Lig’de 3’üncü sırada bulunan, 1.Lig’e çık yakın olan Yuvam İzmitsporlu jimnastikçiler, ferdi müsabakalarda da çok başarılı oluyorlar. Yıldızlarda Mahir Doruk Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Damla Can, Enes Çakmak ve Doğa Civelek’in Türkiye 3’üncülüğü derecesi var. Doğan, Ceyda ve Ceren de üçlü trioda Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. 12-14 yaş grubunda Doğa Coşanay da 48 sporcu arasında 13’üncü oldu.

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