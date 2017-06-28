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Yüz binlerce emekliye müjde! 4 zamma ek olarak...

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Yüz binlerce emekliye müjde! 4 zamma ek olarak...
Memur emeklilerinin gözü Ağustos’ta. 2 yıllık 4 zamla birlikte aile yardımı talebi de karara bağlanacak. 2 çocuk sahibi memur emeklisi 4 zamma ek olarak 305 lira aile yardımına kavuşacak

Temmuz'da çifte zam alacak memur emeklileri için Ağustos ayı da büyük önem taşıyor. Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme ile memur emeklilerinin maaşlarında 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak 4 zammın oranı belirlenecek. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine aile yardımı verilmesi de masaya taşınacak.

Takvim'in haberine göre talep kabul edilirse, memur emeklileri 4 zamma ilaveten önemli bir ek gelire kavuşacak. Halen memurlara aile yardımı ödeniyor. Ancak memur emekli olduğunda, bu yardım kesiliyor. Memur sendikaları, aile yardımının emekli maaşlarına da yansıtılmasını istiyor. Halen memurlar 204.99 lira eş yardımı alıyor. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 48.03, 6 yaş üstü için 24.01 lira. Bu ödeme emeklilere de yansıtılırsa, 2 çocuğu olan kişi 305.05 lira ek gelire kavuşacak.

HER 6 AYA EN AZ YÜZDE 5

Memur emeklilerine aile yardımı verilmesi talebini toplu sözleşme masasına taşıyacak olan Memur-Sen, isteyeceği zam oranları için de çalışmalarını sürdürüyor. Her sendika üyelerinin fikir ve önerilerini topluyor. Temmuz ayı ortasına kadar da hazırlıkların tamamlanması planlanıyor. Toplu sözleşmede, memurlar ve memur emeklilerine 2 yıllık dönem için 4 ayrı zam oranı tespit edilecek. Her 6 aylık dönem için talep edilecek zam oranının tabanının yüzde 5'ten başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca enflasyon farkı da talepler arasında yer alacak. Yüzdelik artışların yanı sıra seyyanen zammın da toplu sözleşmede konuşulabileceği ifade ediliyor.

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