Yüzme Federasyonu Teknik Kurulu İzmit’te toplandı
Türkiye Yüzme Federasyon Yüzme Teknik Kurulu Toplantısı geçtiğimiz çarşamba günü Sekapark’taki Sahil Restoran’da yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki toplantıya Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katıldı. Milli Takım Teknik direktörü ve Teknik kurul başkanı olan Yıldızlar Yüzme Kulübü Başkanı Aykut Çelik, konuklarla yakından ilgilendi. Toplantıda 2017-2020 makro planının sunumu ışığında uzun vadeli sporcu gelişim projeleri değerlendirildi, 11-12 yaş yarış takvimi hazırlandı. Milli Takımlar antrenörleri Murat Özdoğan, Türker Oktay, Metin Vatansever, Hüseyin Özer, Seçkin Soydan katılımcıları bilgilendirdi. Toplantının ardından katılımcılar birlikte Sahip Restoran’da yemek yediler.
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