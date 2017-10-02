Yüzme Federasyonu Teknik Toplantısı ilimizde yapılıyor

Toplantıya Federasyon Başkanı Erkan Yalçın da katılacak. Federasyon yönetiminde asbaşkanlık yapan Yıldızlar Yüzme Kulübü eski Başkanı Afife Beşik, teknik kurul üyeleri ile Mili Takımlar Teknik direktörü ve aynı zamanda teknik kurul başkanı Aykut Çelik ile birlikte 15 kulübün teknik direktörleri toplantıda yer alacak. Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantının yeri ve saatinin bu akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.