Yüzme Federasyonu Teknik Toplantısı ilimizde yapılıyor
Yüzme Federasyonu’nun geleceğe yönelik planlarının konuşulacağı ve önemli kararların alınacağı teknik kurul toplantısına ilimiz, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.
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Toplantıya Federasyon Başkanı Erkan Yalçın da katılacak. Federasyon yönetiminde asbaşkanlık yapan Yıldızlar Yüzme Kulübü eski Başkanı Afife Beşik, teknik kurul üyeleri ile Mili Takımlar Teknik direktörü ve aynı zamanda teknik kurul başkanı Aykut Çelik ile birlikte 15 kulübün teknik direktörleri toplantıda yer alacak. Çarşamba günü gerçekleşecek olan toplantının yeri ve saatinin bu akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor.
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Etiketler : Yüzme Federasyonu Teknik Toplantısı
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