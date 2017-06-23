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Yüzme havuzunda facia! 3'ü çocuk 5 ölü

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Yüzme havuzunda facia! 3'ü çocuk 5 ölü
Sakarya'nın Akyazı İlçesi’nde aqua parkta havuzda elektrik kaçağı nedeniyle suda yüzenler akıma kapıldı. Korkunç olayda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı İlçesi’nde aqua parkta elektrik kaçağı nedeniyle, havuzdaÿ yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Akyazı İlçesi’nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk akıma kapıldı. İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı.

5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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