Yüzme ve açık su semineri yapıldı

Yüzme hakem seminerine 73, Açık Su hakem seminerine 28 kişi katıldı. Kendi illerinde seminere katılamayan hakemleri de ağırlayan Kocaeli Yüzme hakemleri oldukça başarılı bir seminer geçirdi. Seminerin açılışına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü n Muzaffer ÇİNTİMAR da katılarak hakemlere başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

Çintimar, görevine yeni başlayan Yüzme İl temsilcisi Barbaros BAYRAM’A başarı dileğinde bulundu. Bayram güzel bir ailenin içinde olmaktan mutlu olduğunu belirterek basarîli bir hakem sezonu diledi. Yüzme seminer sunumunu ilimiz il hakemlerinden Emrah YILMAZ ve Erkan ÇAKMAK, Açık Su branşında sunumu ise TYF Açık Su Merkez Hakem Kurulu üyesi Seyfi KIVILCIM verdi. Seminere ev sahipliği yapan Kocaeli Yüzme İl Hakem Kurulu As Başkanı Cahit HAN, üyeler Gül ÖZEL, Belkis HAYTURAL, Gülay AKYOL, Çiğdem ÇINAR ve Ece CEVİKEL’ i tebrik etti.