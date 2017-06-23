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Zabıta dilencilere göz açtırmadı

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Zabıta dilencilere göz açtırmadı
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında özellikle camileri kendilerine mesken tutan dilencilere göz açtırmadı. 

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önlerini dilencilik yapmak için kullanan şahıslarla ilgili Ramazan ayı boyunca çalışmalarını sürdürdü. Konuyla ilgili şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı belirten yetkililer, ilgili şahıslar tarafından özellikle cami önlerinin istismar edildiğini vurguladılar.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini söyleyerek, “Vatandaşların manevi duygularını sömürerek, haksız yoldan kazanç sağlamayı kendine meslek edinen şahıslarla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle cami önleri, üst geçitler, Perşembe Pazarı ışıklar, Santral ışıklar, Yürüyüş Yolu ve Halkevi çevresinde yoğunlaşan dilencileri sık sık toplayıp haklarında yasal işlem yapıyoruz. Bir hafta içerisinde kent merkezinde duygu sömürüsü yaptığı tespit edilen 44 şahsa müdahale ettik. Zabıta olarak bu kişilerle ancak belirli yere kadar mücadele edebiliyoruz. Dilencilerle mücadele en etkili yöntem, bu kişilere acıyıp para vermemektir” dediler.

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